Ограничения на посещение лесов введены во всех областях Беларуси

По данным на утро 1 апреля, такие меры действуют во всех районах Брестской области, а также Гродненской — за исключением Щучинского и Мостовского. В Минской области ограничения введены в Солигорском, Воложинском, Борисовском, Пуховичском, Червенском и Крупском районах.