Ограничения на посещение лесов введены во всех областях Беларуси

По данным на утро 1 апреля, такие меры действуют во всех районах Брестской области, а также Гродненской — за исключением Щучинского и Мостовского. В Минской области ограничения введены в Солигорском, Воложинском, Борисовском, Пуховичском, Червенском и Крупском районах.
Посещение лесов ограничено и в ряде районов Витебской, Могилевской и Гомельской областей.
Отслеживать информацию можно по карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси, размещенной на официальном сайте Министерства лесного хозяйства.