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Ограничения на посещение лесов введены во всех областях Беларуси

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства лесного хозяйства.

По данным на утро 1 апреля, такие меры действуют во всех районах Брестской области, а также Гродненской — за исключением Щучинского и Мостовского. В Минской области ограничения введены в Солигорском, Воложинском, Борисовском, Пуховичском, Червенском и Крупском районах.

Посещение лесов ограничено и в ряде районов Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

Отслеживать информацию можно по карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси, размещенной на официальном сайте Министерства лесного хозяйства.