В Ростове сгорел крупный склад издательства «Феникс»

Крупный пожар на ЗЖМ оказался в двухэтажном здании склада издательства «Феникс». По информации регионального МЧС, горит «склад с бумажной продукцией». Сейчас порядка 50 спасателей тушат огонь, который уже перекинулся на крышу соседнего складского помещения.
Площадь пожара составила 800 квадратных метров. На месте работали более 50 специалистов, используя 16 единиц техники, — сообщили в МЧС. — В 17.15 прошла локализация огня.
Обновление: Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с пожаром. Надзорный орган проверит насколько были соблюдены требования пожарной безопасности. Открытое горение на складе ликвидировано.
Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.