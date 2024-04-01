В Ростове сгорел крупный склад издательства «Феникс»

Крупный пожар на ЗЖМ оказался в двухэтажном здании склада издательства «Феникс». По информации регионального МЧС, горит «склад с бумажной продукцией». Сейчас порядка 50 спасателей тушат огонь, который уже перекинулся на крышу соседнего складского помещения.