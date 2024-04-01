В Перми сработала тревога в медуниверситете: что известно к этому часу

Напомним, в марте по решению суда жителя Перми приговорили к обязательным работам за призывы к нападению и убийствам на территории Пермского университета (ПГНИУ). В интернет-переписке с одним из пользователей он назвал себя другом стрелка Тимура Бекмансурова и изложил план нападения на учебное заведение. Вскоре его задержали правоохранители.