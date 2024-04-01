В Перми сработала тревога в медуниверситете: что известно к этому часу

«На территории университета утром нашли бесхозный велосипед. Идет проверка», — сообщили в вузе.
В пресс-службе добавили, что проверку проводит ГБР. Территорию оцепили, однако эвакуацию не проводили. Тревога была ложной.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края заявили, что сегодня утром поступила информация о подозрительной сумке: ее обнаружили на территории стоматологической поликлиники, расположенной на ул. Луначарского.
Правоохранительные органы провели проверку. Угроз жизни и здоровью не выявили.
Напомним, в марте по решению суда жителя Перми приговорили к обязательным работам за призывы к нападению и убийствам на территории Пермского университета (ПГНИУ). В интернет-переписке с одним из пользователей он назвал себя другом стрелка Тимура Бекмансурова и изложил план нападения на учебное заведение. Вскоре его задержали правоохранители.