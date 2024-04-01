На Урале обстреляли пассажирский автобус: полиция ищет двух подростков

«По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. А в случае установления “шалунов” примут к ним и к их законным представителям, а также к руководству учебного заведения, где они обучаются, комплекс мер профилактического характера», — добавил Валерий Горелых.