В Челябинской области загорелось придорожное кафе

Момент пожара засняли очевидцы. Кадрами они поделились в группе во «Вконтакте» «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На видео видны столбы дыма, искры и открытый огонь, который вырывается из здания.
В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что кафе располагалось в двухэтажном здании, первый этаж был кирпичным, а второй — деревянным. Также в ведомстве добавили, что заведение бывает открыто только в летнее время.
«Сотрудникам МЧС России удалось в кратчайший срок ликвидировать открытое горение. Повреждены строительные конструкции 2-го этажа», — прокомментировали в МЧС.
Известно, что пострадавших в ЧП нет. Причины пожара будут устанавливать специалисты.