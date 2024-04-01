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В Челябинской области загорелось придорожное кафе

Пожар произошел на 1587 километре трассы М-5 вечером 31 марта.

Момент пожара засняли очевидцы. Кадрами они поделились в группе во «Вконтакте» «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На видео видны столбы дыма, искры и открытый огонь, который вырывается из здания.

В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали, что кафе располагалось в двухэтажном здании, первый этаж был кирпичным, а второй — деревянным. Также в ведомстве добавили, что заведение бывает открыто только в летнее время.

«Сотрудникам МЧС России удалось в кратчайший срок ликвидировать открытое горение. Повреждены строительные конструкции 2-го этажа», — прокомментировали в МЧС.

Известно, что пострадавших в ЧП нет. Причины пожара будут устанавливать специалисты.

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