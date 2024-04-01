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Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Барановичах

В МЧС сказали про пожар в жилом доме в Барановичах, где погибли четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Барановичах.

По данным ведомства, 1 апреля 2024 года, в понедельник, примерно в 00.03 поступила информация о пожаре в жилом доме. Сказано, что огонь уничтожил кровлю и имущество в одной из комнат. Кроме того, было повреждено перекрытие, внутренняя отделка, имущество в доме. Спасатели нашли погибшим хозяина дома, а также еще троих человек, которые пришли в гости. Причина возгорания устанавливается.

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