Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Барановичах

По данным ведомства, 1 апреля 2024 года, в понедельник, примерно в 00.03 поступила информация о пожаре в жилом доме. Сказано, что огонь уничтожил кровлю и имущество в одной из комнат. Кроме того, было повреждено перекрытие, внутренняя отделка, имущество в доме. Спасатели нашли погибшим хозяина дома, а также еще троих человек, которые пришли в гости. Причина возгорания устанавливается.