Свердловчанин погиб от ранения в зоне спецоперации

«Искренние соболезнования родным и близким Андрея Александровича. Карпинск скорбит вместе с вами. Это невосполнимая утрата для всех нас, — написал на своей странице во “ВКонтакте” Андрей Клопов. — Для близких — это тяжёлое испытание, которое потребует много мужества и сил».