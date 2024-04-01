Свердловчанин погиб от ранения в зоне спецоперации

Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Клопов.
По его словам, Андрей Благовестов отправился в зону СВО добровольцем. Служил рядовым отделения мотострелкового взвода 30-ой отдельной мотострелковой бригады 2-го гвардейской общевойсковой армии ЦВО. Погиб 28 февраля при выполнении боевой задачи от минно-взрывного ранения.
«Искренние соболезнования родным и близким Андрея Александровича. Карпинск скорбит вместе с вами. Это невосполнимая утрата для всех нас, — написал на своей странице во “ВКонтакте” Андрей Клопов. — Для близких — это тяжёлое испытание, которое потребует много мужества и сил».
Прощание с Андреем Благовестовым состоится 1 апреля в городском Дворце культуры.
«МК-Урал» ранее писал, что 26 марта в Каменске-Уральском простились с 30-летним мобилизованным Михаилом Майнгардом, который погиб в спецоперации.
Михаил Майнгард погиб 12 октября 2023 года в ходе выполнения боевой задачи.