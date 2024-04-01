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Свердловчанин погиб от ранения в зоне спецоперации

1 апреля в Карпинске простятся с 31-летним Андреем Благовестовым, который погиб в зоне спецоперации.

Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Клопов.

По его словам, Андрей Благовестов отправился в зону СВО добровольцем. Служил рядовым отделения мотострелкового взвода 30-ой отдельной мотострелковой бригады 2-го гвардейской общевойсковой армии ЦВО. Погиб 28 февраля при выполнении боевой задачи от минно-взрывного ранения.

«Искренние соболезнования родным и близким Андрея Александровича. Карпинск скорбит вместе с вами. Это невосполнимая утрата для всех нас, — написал на своей странице во “ВКонтакте” Андрей Клопов. — Для близких — это тяжёлое испытание, которое потребует много мужества и сил».

Прощание с Андреем Благовестовым состоится 1 апреля в городском Дворце культуры.

«МК-Урал» ранее писал, что 26 марта в Каменске-Уральском простились с 30-летним мобилизованным Михаилом Майнгардом, который погиб в спецоперации.

Михаил Майнгард погиб 12 октября 2023 года в ходе выполнения боевой задачи.