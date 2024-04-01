Жителя Атырау оштрафовали за ношение шапки прокурора

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 675 КоАП РК рассматривалось в специализированном суде по административным правонарушениям в Атырау.
«21 февраля 2024 года гражданин в здании суда № 2 Атырау незаконно носил специальный зимний головной убор прокурора, то есть форменную одежду со знаками различия и символикой», — установил суд.
Вина полностью подтверждалась исследованными на судебном заседании материалами дела, протоколом об административном правонарушении, фотографиями. Постановлением суда мужчину признали виновным. С учетом его личности, характера совершенного административного правонарушения ему назначили административное взыскание в виде штрафа на сумму 18 460 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст. 675 КоАП РК незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на юридических лиц в размере 25 МРП (92 300 тенге), с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.