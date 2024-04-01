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В Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на Стахановской

1 апреля в 01:31 поступило сообщение о пожаре на улице Стахановской в Екатеринбурге.

Источник: МК.RU Екатеринбург

На площади в восемь квадратных метров мусор на лестничной клетке, была повреждена входная группа в квартире на первом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В борьбе с огнем были использованы четыре единицы техники, 15 человек личного состава. Звено газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасло семерых человек.

Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали двадцать человек, в том числе троих детей.

В 01:56 огонь был локализован, в 01:58 открытое горение прекратилось, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02:40.

Как сообщалось ранее, 23 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по адресу ул. Шефская, 91/3. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже МКД. Из задымленного дома по лестничным маршам спасатели эвакуировли 15 жильцов.

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