В Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на Стахановской

На площади в восемь квадратных метров мусор на лестничной клетке, была повреждена входная группа в квартире на первом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
В борьбе с огнем были использованы четыре единицы техники, 15 человек личного состава. Звено газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасло семерых человек.
Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали двадцать человек, в том числе троих детей.
В 01:56 огонь был локализован, в 01:58 открытое горение прекратилось, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02:40.
Как сообщалось ранее, 23 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по адресу ул. Шефская, 91/3. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже МКД. Из задымленного дома по лестничным маршам спасатели эвакуировли 15 жильцов.