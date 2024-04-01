В Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажке на Стахановской

Как сообщалось ранее, 23 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по адресу ул. Шефская, 91/3. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже МКД. Из задымленного дома по лестничным маршам спасатели эвакуировли 15 жильцов.