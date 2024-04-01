Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы признал вину в легализации преступных доходов

АСТАНА, 1 апр — Sputnik. Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды признал свою вину по обвинению в легализации денег, полученных преступным путем.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось очередное разбирательство по делу Сатыбалдыулы.
Ему вменяют статью 218 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем».
По данным следствия, на преступно добытые средства Сатыбалдыулы приобретал за рубежом имущество, а также размещал деньги на счетах банков на территории Казахстана и за границей. Помимо этого, установлен факт неуплаты налогов в бюджет в огромной сумме.
Обвиняемый признал вину в полном объёме, также согласился с суммами, указанными в обвинительном акте.
В разное время был замакима Астаны, первым вице-президентом КТЖ, секретарем партии «Нур Отан». Служил на руководящих офицерских должностях в органах КНБ. Известен своей религиозностью.
Его задержали при попытке вылететь в Дубай в марте 2022 года, с тех пор содержался под стражей. Сатыбалды обвиняли в крупном хищении у «Казахтелекома», уклонении от налогов и легализации преступных доходов. Вину Сатыбалдыулы доказали и приговорили к 6 годам заключения.
Его также лишили звания генерал-майора органов национальной безопасности, а также орденов «Курмет» и «Парасат», и запретили ему занимать определенные должности сроком на 10 лет.
Всего с начала расследования в бюджет вернули незаконно приобретенные Сатыбалдыулы активы и денежные средства на более чем 464 млрд тенге (более $1 млрд). В том числе здания, драгоценности, люксовые авто, акции, а также железнодорожные пути. В декабре Сатыбалдыулы вернул государству еще $120 млн. В феврале 2024 года Антикор сообщил об очередном возврате государству его активов еще на 44,6 млрд тенге ($98 млн).
В декабре 2023 года он ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. Суд отказал ему, аргументировав свое решение тем, что у Сатыбалды есть нарушения, а его поведение назвали нестабильным.