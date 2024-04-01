Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы признал вину в легализации преступных доходов

Всего с начала расследования в бюджет вернули незаконно приобретенные Сатыбалдыулы активы и денежные средства на более чем 464 млрд тенге (более $1 млрд). В том числе здания, драгоценности, люксовые авто, акции, а также железнодорожные пути. В декабре Сатыбалдыулы вернул государству еще $120 млн. В феврале 2024 года Антикор сообщил об очередном возврате государству его активов еще на 44,6 млрд тенге ($98 млн).