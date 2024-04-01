Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Геленджике с девятью пострадавшими

В ДТП в Геленджике с участием маршрутки 31 марта пострадали девять человек. Большинство пострадавших — пожилые люди. Предварительная причина аварии — водитель внедорожника не уступил преимущество общественному транспорту и столкнулся с ним, сообщает ИА KrasnodarMedia.