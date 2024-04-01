Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Геленджике с девятью пострадавшими

В ДТП в Геленджике с участием маршрутки 31 марта пострадали девять человек. Большинство пострадавших — пожилые люди. Предварительная причина аварии — водитель внедорожника не уступил преимущество общественному транспорту и столкнулся с ним, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В пресс-службе ГУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что авария произошла около 17.30 на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Toyota на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Газель». Машины столкнулись, от удара маршрутка с пассажирами перевернулась.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, — уточнили в пресс-службе полиции.
Первоначально заявлялось о шести пострадавших в аварии, но по данным заместителя главы Геленджика по социальным вопросам Янины Скориковой, медицинская помощь была оказана девяти участникам происшествия.
— В городской больнице находится четыре человека с травмами различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в реанимации, — написала Скорикова в Telegram (18+).
За рулём джипа находился водитель 1978-го года рождения.