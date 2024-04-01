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В Новосибирске три человека пострадали в ДТП с троллейбусом и трамваем

В Новосибирске в столкновении трамвая и троллейбуса пострадали три человека. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в понедельник в 09:50 утра на пересечении улиц Вертковской и Станиславского. Сначала трамвай столкнулся с троллейбусом, а затем последний от удара врезался в легковушку марки «Lada Priora».

В результате ДТП пострадали три пассажира троллейбуса, которые были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Прецедент» сообщал, что Первомайский сквер Новосибирска проверят на дефекты. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области назвали самые опасные дороги.

Егор САФРОНОВ.