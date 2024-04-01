В Новосибирске три человека пострадали в ДТП с троллейбусом и трамваем

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в понедельник в 09:50 утра на пересечении улиц Вертковской и Станиславского. Сначала трамвай столкнулся с троллейбусом, а затем последний от удара врезался в легковушку марки «Lada Priora».