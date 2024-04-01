В Новосибирске три человека пострадали в ДТП с троллейбусом и трамваем

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в понедельник в 09:50 утра на пересечении улиц Вертковской и Станиславского. Сначала трамвай столкнулся с троллейбусом, а затем последний от удара врезался в легковушку марки «Lada Priora».
В результате ДТП пострадали три пассажира троллейбуса, которые были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
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Егор САФРОНОВ.