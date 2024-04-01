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Источник: на турбазе в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами

СОЧИ, 1 апр — РИА Новости. Ручной пулемет с патронами нашли на турбазе «Водолей» в Краснодарском крае после произошедшего возгорания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе «Водолей», расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, а в 16.01 пожар потушили полностью. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей.

По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Происхождение (ручного пулемета — ред.) неизвестно, а то, что нашли, да», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос действительно ли был найдет пулемет с патронами на турбазе «Водолей» после пожара.

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