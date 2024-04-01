Источник: на турбазе в Краснодарском крае нашли пулемет с патронами

В воскресенье власти Краснодарского края информировали о возгорании на турбазе «Водолей», расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. Предварительно, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. В 13.20 возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, а в 16.01 пожар потушили полностью. В краевом ГУ МЧС сообщили об эвакуации 50 человек, среди которых нет детей.