Пятиклассницу обманули на 800 тысяч рублей в Приморье

Девочка 11 лет зашла на канал, который якобы рассказывал о популярной среди детей онлайн-игре в Находке. Далее ей позвонила аферистка и, обманув, заставила перевести с телефона матери более 760 тысяч рублей, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным полиции, школьнице пришло уведомление на телефон, в котором говорилось о подписке на новый канал. Он был ориентирован на игру, в которую она часто заходила. Там проводился розыгрыш игровой валюты, и девочка решила поучаствовать.
Тогда ей сразу же позвонила незнакомка, представилась администратором канала. Она спросила у ребенка игровой никнейм и возраст. Следом решила узнать марку телефона матери, уточнила, сможет ли пятиклассница его разблокировать. Та дала положительный ответ.
В результате мошенники списали с чета родительницы все сбережения общей суммой 761 555 рублей. Даже попросили девочку оформить кредит от маминого лица, но банк заявку не принял. Когда женщина узнала о произошедшем, сразу же обратилась в полицию. Стражи правопорядка завели уголовно дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Ранее «КП» писала о новой схеме мошенничества: злоумышленники присылают смс о том, что ежемесячно с карты будет сниматься сумма на нужды СВО.