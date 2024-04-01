Пятиклассницу обманули на 800 тысяч рублей в Приморье

Девочка 11 лет зашла на канал, который якобы рассказывал о популярной среди детей онлайн-игре в Находке. Далее ей позвонила аферистка и, обманув, заставила перевести с телефона матери более 760 тысяч рублей, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Согласно данным полиции, школьнице пришло уведомление на телефон, в котором говорилось о подписке на новый канал. Он был ориентирован на игру, в которую она часто заходила. Там проводился розыгрыш игровой валюты, и девочка решила поучаствовать.

Тогда ей сразу же позвонила незнакомка, представилась администратором канала. Она спросила у ребенка игровой никнейм и возраст. Следом решила узнать марку телефона матери, уточнила, сможет ли пятиклассница его разблокировать. Та дала положительный ответ.

Мошенница попросила сделать несколько скринов с родительского сотового, в том числе — в приложении онлайн-банка. Аферистка заверила ребенка, что перевела ее маме около 50 тысяч рублей, из-за чего ее собственная карта привязалась к чужой, деньги нужно вернуть. Это убедило дочку пострадавшей, та скинула все данные.