Водитель Hyundai погиб в ДТП с «КАМАЗом» и Land Cruiser в Самарской области

В понедельник, 1 апреля, рано утром в Волжском районе Самарской области произошло смертельное ДТП с участием трех машин. Около 08:30 на 34 километре автомобильной дороги Р-229 столкнулись три транспортных средства.
От удара иномарку развернуло обратно на свою полосу, где она столкнулась с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте происшествия. В аварии пострадал водитель большегруза, его госпитализировали в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Режим движения на автодороге не изменяется. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.