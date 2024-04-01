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Водитель Hyundai погиб в ДТП с «КАМАЗом» и Land Cruiser в Самарской области

В Самарской области в туман произошла массовая авария, один человек погиб.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 1 апреля, рано утром в Волжском районе Самарской области произошло смертельное ДТП с участием трех машин. Около 08:30 на 34 километре автомобильной дороги Р-229 столкнулись три транспортных средства.

— Водитель автомобиля Hyundai во время тумана выехал на полосу, предназначенную для встречного движения в месте, где это разрешено, и врезался в «КАМАЗ» в составе с прицепом, груженным кирпичом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

От удара иномарку развернуло обратно на свою полосу, где она столкнулась с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте происшествия. В аварии пострадал водитель большегруза, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Режим движения на автодороге не изменяется. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.