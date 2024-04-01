В Уфе четыре подростка устроили драку в стенах школы

В Уфе на 50 тысяч рублей оштрафовали школу, в которой произошел конфликт между подростками. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По информации ведомства, четверо школьников оскорбили и применили силу к своему сверстнику. Прокурорская проверка показало, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей персоналом учреждения.
С участниками конфликта организована профилактическая работа, а в отношении их родителей были возбуждены административные дела из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.