17-летний спортсмен скончался на соревнованиях в Мангистау

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни один из участников областного чемпионата по Nomad MMA. Во время поединка 17-летний спортсмен К. упал. Первую помощь спортсмену оказали медицинский персонал спортивного комплекса “Батыр”, на место происшествия прибыла скорая помощь, но, к сожалению, юношу не удалось спасти».