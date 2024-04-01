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17-летний спортсмен скончался на соревнованиях в Мангистау

С 30 по 31 марта 2024 года в спортивном комплексе «Батыр» Мангистауской области проходил чемпионат среди детей, юношей, молодежи и взрослых по Nomad MMA. Во время одного из поединков скончался 17-летний спортсмен, сообщает Zakon.kz.

О трагедии написал на странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) глава областной федерации Мынбай Измуханов.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни один из участников областного чемпионата по Nomad MMA. Во время поединка 17-летний спортсмен К. упал. Первую помощь спортсмену оказали медицинский персонал спортивного комплекса “Батыр”, на место происшествия прибыла скорая помощь, но, к сожалению, юношу не удалось спасти».

Мынбай Измуханов

Также он добавил, что перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям. Всего в турнире приняли участие около 300 спортсменов.

«В настоящее время идет расследование, в рамках которого компетентные органы изучают все обстоятельства произошедшего».

Мынбай Измуханов

Nomad MMA — вид спорта казахстанского стиля смешанных единоборств, в котором бойцы соревнуются в полном контакте, используя ударную технику руками и ногами, а также борцовскую технику.

несчастный случай