17-летний спортсмен скончался на соревнованиях в Мангистау

О трагедии написал на странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) глава областной федерации Мынбай Измуханов.
«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни один из участников областного чемпионата по Nomad MMA. Во время поединка 17-летний спортсмен К. упал. Первую помощь спортсмену оказали медицинский персонал спортивного комплекса “Батыр”, на место происшествия прибыла скорая помощь, но, к сожалению, юношу не удалось спасти».
Также он добавил, что перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям. Всего в турнире приняли участие около 300 спортсменов.
«В настоящее время идет расследование, в рамках которого компетентные органы изучают все обстоятельства произошедшего».
Nomad MMA — вид спорта казахстанского стиля смешанных единоборств, в котором бойцы соревнуются в полном контакте, используя ударную технику руками и ногами, а также борцовскую технику.