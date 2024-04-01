Бывшего замминистра лесного комплекса Приангарья задержали по подозрению во взятке

В Иркутской области полицейские задержали бывшего заместителя министра лесного комплекса Иркутской области, руководителя лесопромышленной компании и двоих вероятных посредников по подозрению во взяточничестве. По данным полиции, сумма взятки составила не менее 3,5 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по региону.