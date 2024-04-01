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Бывшего замминистра лесного комплекса Приангарья задержали по подозрению во взятке

По данным полиции, сумма полученного вознаграждения составила не менее 3,5 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутской области полицейские задержали бывшего заместителя министра лесного комплекса Иркутской области, руководителя лесопромышленной компании и двоих вероятных посредников по подозрению во взяточничестве. По данным полиции, сумма взятки составила не менее 3,5 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СКР по региону.

Как выяснили оперативники, в августе 2022 года, будучи чиновником, мужчина получил взятку от руководителя лесопромышленного предприятия за подписание мирового соглашения, позволяющего компании возобновить ранее расторгнутый договор аренды лесного участка, а также иную помощь в утверждении этого соглашения Арбитражным судом Иркутской области. Участок площадью свыше 50 гектаров располагался в Качугском районе Приангарья.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. Во взаимодействии с коллегами из регуправления СК и при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии задержаны четверо подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290, ч.5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (дача, получение и пособничество при получении взятки).

Обыски прошли по восьми адресам. Правоохранителями изъяты 250 тысяч рублей, 1,5 тысячи евро и 1.2 тысячи долларов, сотовые телефоны, компьютерная техника и документы, имеющие значение для расследования.