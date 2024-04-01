Водолаз ОСВОД обнаружил в Свислочи утонувшего мужчину

В субботу днем, 30 марта, работником Минской городской организации ОСВОД при проведении поисковых работ в акватории реки Свислочь Ленинского района столицы был обнаружен утонувший мужчина 1998 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В соответствии с суточными оперативными данными ОСВОД по регионам на 1 апреля, в Беларуси утонули три человека.
ОСВОД напоминает, что с 1 по 25 апреля по всей стране проходит акция «Безопасность на воде — повсеместно и везде!», целями которой являются проведение разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев на воде и обучение населения приемам спасания и оказания первой помощи людям, терпящим бедствие на водах.