Водолаз ОСВОД обнаружил в Свислочи утонувшего мужчину

ОСВОД напоминает, что с 1 по 25 апреля по всей стране проходит акция «Безопасность на воде — повсеместно и везде!», целями которой являются проведение разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев на воде и обучение населения приемам спасания и оказания первой помощи людям, терпящим бедствие на водах.