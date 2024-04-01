«Ты убивал ее восемь часов»: мать Салтанат Нукеновой не сдержала эмоций на суде

Во время того, как Бишимбаев начал давать показания, мать девушки встала с места и обратилась к подсудимому в эмоциональной форме.
«Я не признаю себя виновным в умышленном убийстве, осознанном, задуманном убийстве с особой жестокостью своей супруги Салтанат…», — начал было Бишимбаев.
В этот момент мать погибшей возмутилась.
«Подожди, как с особой жестокостью (не признаешь. — прим.)? Я свою дочь не видела, не похоронила, я лицо ее не видела. Как это без особой жестокости ты ее бил? Как ты можешь такое говорить? Мне не показали, потому что мне с этим жить только ради этого ребенка», — сказала она (в этот момент женщина указала на своего сына и брата Салтанат — Айтбека Амангельды. — прим.).
Мать Нукеновой заявила, что Бишимбаев убивал ее дочь восемь часов.
«Ты убивал ее несколько часов. Восемь часов ты ее убивал. Про твое прошлое хочешь расскажу? Как ты убил ребенка, задавил», — обратилась к подсудимому участница процесса. С.
удья Айжан Кульбаева потребовала участников процесса соблюдать порядок в зале суда.
«Пройдите в другое помещение или сохраняйте спокойствие в зале судебного заседания», — сказала Кульбаева.
Напомним, Куандык Бишимбаев принес извинения и заявил, что не рассчитывает на прощение. Он также повторил, что не признает себя виновным в умышленном убийстве Салтанат Нукеновой, но признает, что причастен к ее смерти. На сегодняшнем заседании суда над экс-министром Куандыком Бишимбаевым прокурор потребовала ограничить публикации касательно судебного процесса в соцсетях. Кроме того, адвокаты Бишимбаева потребовали не называть смерть Салтанат Нукеновой убийством.