«Ты убивал ее восемь часов»: мать Салтанат Нукеновой не сдержала эмоций на суде

«Подожди, как с особой жестокостью (не признаешь. — прим.)? Я свою дочь не видела, не похоронила, я лицо ее не видела. Как это без особой жестокости ты ее бил? Как ты можешь такое говорить? Мне не показали, потому что мне с этим жить только ради этого ребенка», — сказала она (в этот момент женщина указала на своего сына и брата Салтанат — Айтбека Амангельды. — прим.).