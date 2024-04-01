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В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт

УФСБ: в Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр — РИА Новости. В Ростовской области выявили и задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и подтвердил готовность совершить теракт, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новошахтинска Ростовской области, связанная с участием в деятельности запрещенной на территории России террористической организации», — уточнили в спецслужбе.

Мужчина, находясь на территории Ростовской области, связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней. Кроме того, он заявил, что готов совершать диверсионные и террористические акты в интересах этой организации.

«Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителем террористической организации», — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.5 УК России «Организация деятельности террористической организации и участие в ней».

ФСБ