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Бомбу времен войны нашли в Волгограде в поселке Солнечном

Авиабомбу нашли в Волгограде при прокладке водопровода.

Источник: мэрия

В Краснооктябрьском районе Волгограда 1 апреля при проведении земляных работ обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Опасное наследие Сталинградской битвы нашли при прокладке сети водоснабжения и водоотведения в поселке Солнечном, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

— Работы на участке приостановили, место обнаружения оцепили, вызвали саперов, — рассказали в горадминистрации.

Напомним, в поселке Солнечный Краснооктябрьского района прокладывают инженерные коммуникации протяженностью более 50 километров.

В Волгограде с начала 2024 года обнаружили уже три фугасных авиабомбы времен Сталинградской битвы. Последнюю находку уничтожили в марте.

МЧС