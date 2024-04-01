Бомбу времен войны нашли в Волгограде в поселке Солнечном

В Краснооктябрьском районе Волгограда 1 апреля при проведении земляных работ обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Опасное наследие Сталинградской битвы нашли при прокладке сети водоснабжения и водоотведения в поселке Солнечном, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.
— Работы на участке приостановили, место обнаружения оцепили, вызвали саперов, — рассказали в горадминистрации.
Напомним, в поселке Солнечный Краснооктябрьского района прокладывают инженерные коммуникации протяженностью более 50 километров.
В Волгограде с начала 2024 года обнаружили уже три фугасных авиабомбы времен Сталинградской битвы. Последнюю находку уничтожили в марте.