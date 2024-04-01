В Хабаровском крае выявлены случаи африканской чумы свиней

В зону наблюдения попал поселок Хальгасо, сообщили в районной администрации со ссылкой на региональное управление ветеринарии.
Владельцам личных подсобных хозяйств, где имеются поголовья свиней, напомнили о ряде правил, как сохранить здоровье животных и избежать потерь. В случае заболевания свиней и их гибели необходимо немедленно сообщать об этом властям и ветеринарной службе.
Напомним, в ноябре прошлого года геномы вируса африканской чумы свиней выявили в селе Ракитном Хабаровского края и в селе Григорьевка в Приморье.
Справка «РГ»
Африканская чума свиней — особо опасная, контагиозная вирусная болезнь свиней с высоким летальным исходом. Она поражает и домашних, и диких животных независимо от возраста и породы. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями.