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В Хабаровском крае выявлены случаи африканской чумы свиней

В Солнечном районе Хабаровского края зафиксировали случаи заражения африканской чумой свиней. Утвержден план мероприятий по ликвидации очага опасного заболевания и предотвращению его распространения на территории региона.

Источник: Reuters

В зону наблюдения попал поселок Хальгасо, сообщили в районной администрации со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

Владельцам личных подсобных хозяйств, где имеются поголовья свиней, напомнили о ряде правил, как сохранить здоровье животных и избежать потерь. В случае заболевания свиней и их гибели необходимо немедленно сообщать об этом властям и ветеринарной службе.

Напомним, в ноябре прошлого года геномы вируса африканской чумы свиней выявили в селе Ракитном Хабаровского края и в селе Григорьевка в Приморье.

Справка «РГ»

Африканская чума свиней — особо опасная, контагиозная вирусная болезнь свиней с высоким летальным исходом. Она поражает и домашних, и диких животных независимо от возраста и породы. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями.

сельское хозяйство