В Хабаровском крае выявлены случаи африканской чумы свиней

Владельцам личных подсобных хозяйств, где имеются поголовья свиней, напомнили о ряде правил, как сохранить здоровье животных и избежать потерь. В случае заболевания свиней и их гибели необходимо немедленно сообщать об этом властям и ветеринарной службе.