25 членов ОПГ задержали в Карагандинской области

— В целом задержаны 25 членов группировки. Из них 10 наиболее активных арестованы. В ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружия, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денежных средств. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — cообщил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.