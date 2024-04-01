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25 членов ОПГ задержали в Карагандинской области

В Карагандинской области сотрудниками УБОП и прокуратуры успешно прекращена деятельность преступной группы, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

В процессе оперативной работы было выявлено, что группировка причастна к 12 преступлениям. Среди пострадавших оказались сотрудники АО «Кармет», частные предприниматели и студенты вузов.

Члены преступной группы, движимые корыстными мотивами, совершали преступления, нарушая общественный порядок. Их действия включали избиения, вымогательство имущества и отбирание денег у жертв.

— В целом задержаны 25 членов группировки. Из них 10 наиболее активных арестованы. В ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружия, боеприпасы, религиозная литература и крупная сумма денежных средств. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — cообщил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.