Появилось видео с места взрыва в чайхане в Воронеже

В социальных сетях в понедельник, 1 апреля, опубликовали видео с места взрыва в кафе «Чайхана Восточный» в Воронеже. Заведение располагается на улице Ленина, 80. На кадрах видно выбитые стекла в дверях заведения и множество осколков на улице.