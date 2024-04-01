Появилось видео с места взрыва в чайхане в Воронеже

В социальных сетях в понедельник, 1 апреля, опубликовали видео с места взрыва в кафе «Чайхана Восточный» в Воронеже. Заведение располагается на улице Ленина, 80. На кадрах видно выбитые стекла в дверях заведения и множество осколков на улице.
Как сообщало РИА «Воронеж», утром понедельника воронежцы сообщили в городской отдел полиции № 6 о повреждении витринных стекол и хлопке в помещении кафе. Территорию заведения огородили. На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее жители многоэтажки на Тепличной улице сообщили, что после хлопка в квартире на седьмом этаже начался пожар. Позднее выяснилось, что хозяйка квартиры допустила возгорание масла.