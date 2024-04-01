Пропавший в январе мужчина найден мертвым в ВКО

А в Алматинской области с середины марта около 300 человек ищут 3-летнюю Айю-Софию. Для поисков ребенка планируется спустить воду из озера на несколько метров. Пропала девочка днем 17 марта. Малышка самостоятельно вышла из дома и больше ее никто не видел.