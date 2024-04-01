Сразу в нескольких областях Узбекистана задержали валютчиков

Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре задержали валютчика в Шайхантахурском районе Ташкента — в момент продажи другому гражданину 5,3 тысячи долларов за 66,8 миллиона сумов. По итогам оперативных мероприятий изъяты 18,175 тысячи долларов в качестве вещественных доказательств.
Также в Янгихаятском районе столицы задержан гражданин в момент продажи 3,2 тысячи долларов за 40,2 миллионов сумов. В Ферганской области не состоялась продажа 3,5 тысячи долларов за 44,1 миллиона сумов. Наконец, в Хиве с поличным задержали валютчика, который купил у другого гражданина 3,5 тысяч долларов за 43,8 миллиона сумов.
Во всех случаях валюту изъяли. Возбуждены уголовные дела по статьям 25 и 177 УК (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса. Ведется расследование.
Напомним, ранее также сообщалось о задержании валютчиков в Намангане при попытке обмена валюты общей стоимостью почти 10 тысяч долларов.