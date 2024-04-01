Сразу в нескольких областях Узбекистана задержали валютчиков

Также в Янгихаятском районе столицы задержан гражданин в момент продажи 3,2 тысячи долларов за 40,2 миллионов сумов. В Ферганской области не состоялась продажа 3,5 тысячи долларов за 44,1 миллиона сумов. Наконец, в Хиве с поличным задержали валютчика, который купил у другого гражданина 3,5 тысяч долларов за 43,8 миллиона сумов.