Незнакомец с молотком в руках напал на 13-летнего гимназиста в Ленобласти

Накануне днем в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что неизвестный напал на его 13-летнего сына у дома на улице Шалавина в поселке Рощино. Об этом сообщило АН «Оперативное происшествие».
— Он распылил перцовый газ в глаза гимназисту, ударил по шлему молотком, повалил парня на землю и бил, — уточнило агентство.
После случившегося потерпевшего госпитализировали. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Полицейские начали проверку.
По данным журналистов, напавший на мальчика славянской внешности, его рост составляет примерно 170 сантиметров, на вид 40 лет.
К слову, сегодня в Петербурге произошло еще одно ЧП с участием несовершеннолетнего. Так, из окна дома в Пушкине выпал семилетний мальчик. По данным агентства, малолетний по недосмотру матери облокотился на москитную сетку и выпал. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Детскую больницу № 5 имени Филатова.