Незнакомец с молотком в руках напал на 13-летнего гимназиста в Ленобласти

К слову, сегодня в Петербурге произошло еще одно ЧП с участием несовершеннолетнего. Так, из окна дома в Пушкине выпал семилетний мальчик. По данным агентства, малолетний по недосмотру матери облокотился на москитную сетку и выпал. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Детскую больницу № 5 имени Филатова.