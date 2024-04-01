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Житель Норильска стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

Комментарий жителя Норильска в соцсети «ВКонтакте» заинтересовал сотрудников ФСБ.

Источник: Freepik

Об этом рассказали в управлении ведомства по Красноярскому краю.

Автор комментария оправдывал идеологию терроризма, что и привлекло внимание силовиков. Они пресекли противоправную деятельность северянина, а следователи ГСУ СК России возбудили уголовное дело по статье «публичные призывы к терроризму».

Сейчас житель Норильска находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что житель Красноярского края осужден на 5 лет за призыв взорвать Крымский мост. Житель Ачинска тоже размещал комментарии, поддерживающие террористические акты.