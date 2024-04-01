Житель Норильска стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма

Об этом рассказали в управлении ведомства по Красноярскому краю.
Автор комментария оправдывал идеологию терроризма, что и привлекло внимание силовиков. Они пресекли противоправную деятельность северянина, а следователи ГСУ СК России возбудили уголовное дело по статье «публичные призывы к терроризму».
Сейчас житель Норильска находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее стало известно, что житель Красноярского края осужден на 5 лет за призыв взорвать Крымский мост. Житель Ачинска тоже размещал комментарии, поддерживающие террористические акты.