Следователи завершили расследование двойного убийства в Омске

Согласно материалам дела, мужчина ворвался в дом, где проживала женщина и её сын. Нападавший был вооружён обрезом. Тела убитых он спрятал в погребе, а с собой захватил телевизор стоимостью 8 тысяч рублей. Мужчина скрылся на такси. Оружие он спрятал в рюкзак и отдал его знакомому на хранение, а телевизор спрятал в офисе, где работает его жена. Посла задержания мужчина сначала признался в убийстве, а потом отказался от признательных показаний.