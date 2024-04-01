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В Ачинске на водителя трамвая завели уголовное дело за сбитого насмерть пешехода

В Ачинске на вагоновожатую завели дело за наезд на пешехода.

Источник: ГУ МВД

1 апреля в Ачинске полицейские завели уголовное дело на водителя трамвая, допустившую смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Напомним, вечером 27 февраля в районе строения 50 на улице Кравченко горожане заметили тело молодого мужчины, которое лежит на путях. Сотрудники полиции выяснили, что 47-летняя вагоновожатая, управляя трамваем маршрута № 1, сбила 34-летнего пешехода.

Женщина не заметила этого и поехала дальше. От полученных травм ачинец скончался на месте.

Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Вагоновожатой грозит до пяти лет лишения свободы.