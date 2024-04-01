Операция по спасению горняков из Башкирии на руднике «Пионер» завершена

В Амурской области завершена спасательная операция в руднике «Пионер». Об этом сообщил первый заместитель управляющего директора рудника Алексей Афанасьев. Оставшихся под завалами 13 горняков найти не удалось. Среди них оказались пять человек из Башкирии.