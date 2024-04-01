Операция по спасению горняков из Башкирии на руднике «Пионер» завершена

В Амурской области завершена спасательная операция в руднике «Пионер». Об этом сообщил первый заместитель управляющего директора рудника Алексей Афанасьев. Оставшихся под завалами 13 горняков найти не удалось. Среди них оказались пять человек из Башкирии.
В чаще карьера сохраняется угроза прорыва обводненной горной массы. Откачать ее невозможно из-за опасности жизням спасателей. Все обследования скважин показали, что в них находятся вода, глина и лед.
Напомним, трагедия произошла 18 марта. Все это время поисковые работы не прекращались.
Руководство шахты заявило, что каждому члену семьи погибших рудник единовременно выплатит годовой заработок горняка, также они получат ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия.