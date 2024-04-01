Экс-работник почты присвоил деньги пожилого жителя Иркутской области

Прокуратура завела уголовное дело о присвоении денежных средств пенсионера в Иркутской области. Об этом сообщают в ведомстве.
— Установлено, что в пожилой мужчина находится на пенсии и проживает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. В связи с этим он имеет право на компенсацию расходов к месту отдыха и обратно. Ему направили компенсацию через почтовую связь Усть-Кута, однако в почтовом отделении деньги сибиряку не выплатили, — говорят в прокуратуре области.
Как оказалось, более 20 тысяч рублей, принадлежащих пенсионеру, присвоил один из бывших работников почтового отделения.
Прокуратура направила в следственные органы территориального подразделения МВД России для решения вопроса об уголовном преследовании. Завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с причинением значительного ущерба гражданину».