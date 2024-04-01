Экс-работник почты присвоил деньги пожилого жителя Иркутской области

— Установлено, что в пожилой мужчина находится на пенсии и проживает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. В связи с этим он имеет право на компенсацию расходов к месту отдыха и обратно. Ему направили компенсацию через почтовую связь Усть-Кута, однако в почтовом отделении деньги сибиряку не выплатили, — говорят в прокуратуре области.