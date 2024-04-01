Как Сатыбалдыулы легализовал сотни миллиардов тенге и что на них купил, рассказали в суде

«Тем самым Сатыбалдыулы в группе лиц по предварительному сговору с Эфенди с 2018 по 2022 годы вовлек в законный оборот денежные средства преступного происхождения, добытые в процессе хищения активов “ЦТС”, уклонения от таможенных и иных платежей, причинения имущественного ущерба “Казахтелеком” на общую сумму 82 млрд 446 млн тенге путем внесения их в оборот подконтрольной компании ТОО “ТехАльянс”», использования в предпринимательской деятельности, получение незаконного дохода, его обналичивание и приобретение объектов недвижимости, в том числе за рубежом, размещения денег на банковских счетах в Казахстане и других государствах, регистрации активов на близких лиц и родственников. Так Сатыбалдыулы совершил преступление, предусмотренное пунктом 3 частью 3 статья 218 УК РК — отмывание денег, полученных преступным путем", — зачитал прокурор.