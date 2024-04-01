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На Таймыре будут судить чиновницу за ущерб бюджету на 20 млн рублей

На севере Красноярского края завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве этнопарка в Дудинке.

Источник: Reuters

Об этом рассказали в Следственном комитете.

Как установило следствие, в апреле 2022 года директор МАУ «Дудинский спортивный комплекс» заключила договор с подрядной организацией на благоустройство этнопарка «Таймыр. Легенды тундры» стоимостью более 101 млн рублей. Срок окончания работ был установлен на ноябрь 2022 года.

Организация должна была в июле 2022 года доставить малые архитектурные объекты в Дудинку, затем заказчик должен был оплатить аванс 20% от стоимости договора.

Однако объекты не были доставлены, но организация получила оплату 20 млн рублей. В ноябре 2022 года МАУ расторгло договор, при этом часть малых архитектурных форм так и не была доставлена. Организация оставила себе 20 млн рублей.

В связи с этим бюджету был причинён ущерб 20 млн рублей.

Уголовное дело по ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае будут судить женщину, которая хотела с помощью зелёнки испортить бюллетени.

СК