В Красноярске два автомобиля перевернулись при ДТП на Северном шоссе

Предварительно установлено, что 1 апреля на 7 километре дороги обход Красноярска водитель Lada Kalina, двигаясь в сторону Емельяново, врезался в попутный грузовик. От столкновения легковушку отнесло на левую полосу, где она столкнулась с автомобилем Lexus. Оба автомобиля съехали в правый кювет и перевернулись.