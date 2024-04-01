В Красноярске два автомобиля перевернулись при ДТП на Северном шоссе

В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием трёх машин на Северном шоссе. Об этом рассказали в ГИБДД.
Предварительно установлено, что 1 апреля на 7 километре дороги обход Красноярска водитель Lada Kalina, двигаясь в сторону Емельяново, врезался в попутный грузовик. От столкновения легковушку отнесло на левую полосу, где она столкнулась с автомобилем Lexus. Оба автомобиля съехали в правый кювет и перевернулись.
Водителю Lada потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
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