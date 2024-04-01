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В Красноярске два автомобиля перевернулись при ДТП на Северном шоссе

На Северном шоссе произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием трёх машин на Северном шоссе. Об этом рассказали в ГИБДД.

Предварительно установлено, что 1 апреля на 7 километре дороги обход Красноярска водитель Lada Kalina, двигаясь в сторону Емельяново, врезался в попутный грузовик. От столкновения легковушку отнесло на левую полосу, где она столкнулась с автомобилем Lexus. Оба автомобиля съехали в правый кювет и перевернулись.

Водителю Lada потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что в под Минусинском пьяный водитель допустил смертельные наезд на электросамокатчика.