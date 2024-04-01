Матросов-спасателей будут судить за смерть ребенка в бассейне

По данным следствия, 13 января 2024 года в термальном комплексе «Лето», расположенном на крыше КРК «Мегаполис», эти сотрудники не уследили за 6-летним мальчиком, и он утонул. «Ввиду отсутствия должного надзора не предотвратили ситуацию, влекущую за собой возможность утопления или получения травмы на территории бассейна, в результате чего захлебнулся 6-летний мальчик, находящийся в воде без средств индивидуальной защиты», — сообщили в Следственном управлении СК по Челябинской области.
Матросам-спасателям грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также санкция статьи предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.