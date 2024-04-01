Матросов-спасателей будут судить за смерть ребенка в бассейне

По данным следствия, 13 января 2024 года в термальном комплексе «Лето», расположенном на крыше КРК «Мегаполис», эти сотрудники не уследили за 6-летним мальчиком, и он утонул. «Ввиду отсутствия должного надзора не предотвратили ситуацию, влекущую за собой возможность утопления или получения травмы на территории бассейна, в результате чего захлебнулся 6-летний мальчик, находящийся в воде без средств индивидуальной защиты», — сообщили в Следственном управлении СК по Челябинской области.