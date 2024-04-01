В Минском районе мотоциклист сбил 9-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП

31 марта около 20.25 на улице Пушкина в агрогородке Колодищи Минского района вблизи агроусадьбы неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом (предположительно кроссовым), совершил наезд на двигавшегося по проезжей части 9-летнего велосипедиста. Водитель с места аварии скрылся. Мальчик пострадал в ДТП и с полученными травмами был госпитализирован.



Личность водителя устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.