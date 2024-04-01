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В Минском районе мотоциклист сбил 9-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе девятилетнего мальчика госпитализировали после наезда на него мотоцикла. Водитель с места ДТП скрылся. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

31 марта около 20.25 на улице Пушкина в агрогородке Колодищи Минского района вблизи агроусадьбы неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом (предположительно кроссовым), совершил наезд на двигавшегося по проезжей части 9-летнего велосипедиста. Водитель с места аварии скрылся. Мальчик пострадал в ДТП и с полученными травмами был госпитализирован.

Личность водителя устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.