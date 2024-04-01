Поиски пропавших на берегу Белой в Уфе подростков: что известно на данный момент

Соревнования, в которых Павел и Дамир одержали победу, проходили рядом с тем самым детским лагерем «Чайка», расположенным в лесу, неподалеку от уфимской школы № 40. По данным Следкома по Башкирии, именно в этот район ребята отправились в день пропажи, 30 марта. По версии следователей, они исчезли после занятий в секции.