Поиски пропавших на берегу Белой в Уфе подростков: что известно на данный момент

В минувшую субботу, 30 марта, ближе к вечеру волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» опубликовали в своих социальных сетях тревожное сообщение о пропаже двух подростков. 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов ушли из дома гулять и не вернулись.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРОПАВШИХ.
13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов учатся в разных школах, но вместе занимаются спортивным туризмом в уфимском Детском центре «Меридиан».
В начале марта Павел и Дамир принимали участие в Первенстве Уфы среди учащихся по спортивному туризму «Туристская лыжня — 2024». Парни выступали в смешанной группе (юноши и девушки) и заняли первое место.
Соревнования, в которых Павел и Дамир одержали победу, проходили рядом с тем самым детским лагерем «Чайка», расположенным в лесу, неподалеку от уфимской школы № 40. По данным Следкома по Башкирии, именно в этот район ребята отправились в день пропажи, 30 марта. По версии следователей, они исчезли после занятий в секции.
Приметы пропавших:
Паличев Павел Сергеевич, 2010 г.р. Рост 150 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в синюю куртку, зелёные штаны, синие сапоги, зеленую шапку.
Адигамов Дамир Ренатович, 2010 г.р. Рост 145 см, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, синие спортивные штаны, синие сапоги.
Если Вам что-либо известно о местонахождении детей, сообщите в ближайший отдел полиции или по телефонам: (347) 279−39−02, 02 (102 — с мобильного) или на круглосуточный телефон доверия МВД по РБ (347) 279−32−92.
НАШЛИ РЮКЗАКИ.
На поиски парней вечером того же дня отправились добровольцы, спасатели МЧС России, сотрудники полиции. К поискам мальчишек подключились и неравнодушные местные жители. Как сообщили 31 марта 2024 года в МЧС по Башкирии, в результате поисков в лесу, неподалеку от 6-й пристани, были обнаружены рюкзаки, оставленные подростками.
31 марта Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения Павла Паличева и Дамира Адигамова. Следователи установили, что в день пропажи парни ушли из дома и направились в лес, что неподалеку от детского лагеря «Чайка» на улице Шафиева. В какой-то момент оба подростка перестали выходить на связь, родители обратились в полицию.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» продолжают поиски пропавших парней. За два дня добровольцы с помощью неравнодушных местных жителей и при участии правоохранительных органов осмотрели береговую линию и лесной массив. Как заявили в оперативном штабе поискового отряда, «общая протяженность записанных треков составила более 700 километров».
ОТРАБАТЫВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ЗВОНОК.
На данный момент поиски пропавших 30 марта 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова продолжаются. Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» развернули оперативный штаб в уфимской школе № 40. Второй день подряд туда приходят неравнодушные местные жители, которые вместе с опытными поисковиками выходят на прочес местности.
Кроме того, после распространения ориентировок на пропавших подростков в штаб «Лиза Алерт Башкортостан» стали поступать звонки от уфимцев, которые видели похожих ребят на улицах города.
— В штабе формируются группы добровольцев для пешего прочеса местности, их возглавляют опытные поисковики. На данный момент мы рассматриваем и отрабатываем различные версии, отрабатываем каждый звонок. По телефону к нам поступают свидетельства о том, что в городе видели похожих на пропавших мальчиков. Пока все свидетельства очевидцев оказались не достоверными — прохожие видели похожих парней, — рассказали «КП-Уфа» в штабе «Лиза Алерт Башкортостан».
Прямо сейчас на поиски в лесополосу выдвинулись добровольцы, в том числе неравнодушные горожане из числа местных жителей — они прочесывают местность на берегу.
ПОИСКИ НА ВОДЕ.
В свою очередь, спасатели МЧС по Башкирии вместе с водолазами ведут поиски на воде. Сегодня днем, 1 апреля, в район поисков выехали сотрудники экстренного ведомства на специальном судне на воздушной подушке. Они будут обследовать территорию с воды.
Ранее предполагаемый район пропажи обследовали водолазы, но на данный момент известно, что поиски не принесли результата.
Поиски пропавших три дня назад 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова продолжаются.