Силовики в рамках учений оцепили Новомосковский рынок

Сотрудники силовых структур были в масках и с оружием.
Очевидцев эти события удивили, в результате вышли тревожные сообщения в социальных сетях. В результате оказалось, что на этом объекте проводились межведомственные учения. Новомосковский рынок в это время продолжал работу.
Как сообщалось ранее, 6 марта в Свердловской области проверяли систему оповещения населения. В 10:40 были включены сирены и громкоговорители, с помощью которых подается сигнал «Внимание всем!» В эфирах общероссийских ТВ-каналов и радиоканалов разместили информацию об обеспечении безопасности.