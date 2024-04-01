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Силовики в рамках учений оцепили Новомосковский рынок

1 апреля в Екатеринбурге сотрудники полиции и ОМОН оцепили Новомосковский рынок.

Сотрудники силовых структур были в масках и с оружием.

Очевидцев эти события удивили, в результате вышли тревожные сообщения в социальных сетях. В результате оказалось, что на этом объекте проводились межведомственные учения. Новомосковский рынок в это время продолжал работу.

Как сообщалось ранее, 6 марта в Свердловской области проверяли систему оповещения населения. В 10:40 были включены сирены и громкоговорители, с помощью которых подается сигнал «Внимание всем!» В эфирах общероссийских ТВ-каналов и радиоканалов разместили информацию об обеспечении безопасности.