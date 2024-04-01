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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 1 апр — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку вблизи озера в Туруханском районе Красноярского края, пострадавших нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, 1 апреля 2024 года вертолет Ми-8, выполнявший перегоночный рейс в Туруханск, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку вблизи озера, расположенного в Туруханском районе Красноярского края. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Красноярский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 14.00 (10.00 мск). Вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги». На борту находились три члена экипажа.

СК