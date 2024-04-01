Что известно о задержании главы МУП «САХ» Андрея Зыкова в Новосибирске?

Ранее было известно, что предприятие «Спецавтохозяйство» начало свою работу с 2022 года и специализировалось на уборке, а с 2023 года оно занималось вывозом мусора. В 2024 году МУП «САХ» официально стало региональным оператором по обращению с ТКО.