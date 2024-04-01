На Урале простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

Ранее в Каменске-Уральском простились со стрелком, погибшим в Авдеевке. Дмитрий Безгодов был стрелком штурмового взвода. Уралец подписал контракт и отправился на СВО в ноябре 2023 года. Скончался мужчина 15 февраля 2024 года.