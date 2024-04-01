На Урале простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Свердловской области в городе Артемовском пройдет прощание с бойцом, погибшим в зоне специальной военной операции. В последний путь проводят Олега Юдахина. Об этом сообщает администрация Артемовского городского округа.
— От имени всех жителей Артемовского городского округа искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины, скорбим вместе с ними. Вечная память! — отметили в мэрии ГО.
Церемония прощания состоится 2 апреля ДК «Энергетик» на площади Советов, 6. Она продлится с 11 до 12 часов.
Ранее в Каменске-Уральском простились со стрелком, погибшим в Авдеевке. Дмитрий Безгодов был стрелком штурмового взвода. Уралец подписал контракт и отправился на СВО в ноябре 2023 года. Скончался мужчина 15 февраля 2024 года.