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В Молдавии задержали троих сотрудников таможенной службы

В Молдавии задержали троих таможенников после обысков в аэропорту Кишинева.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Семеро сотрудников таможенной службы Молдавии подозреваются в коррупции, трое из них были задержаны на 72 часа после обысков в аэропорту Кишинева, сообщила пресс-служба национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Ранее глава пресс-службы НАЦ Анжела Старински сообщила, что в аэропорту Кишинева в понедельник проходят обыски по делу о коррупции.

«Сегодня утром сотрудники НАЦ провели 16 обысков по уголовному делу по факту совершения преступлений пассивной и активной коррупции. На данный момент трое таможенных инспекторов задержаны на 72 часа, еще четверо находятся под следствием, оставаясь на свободе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Обыски проводили сотрудники НАЦ и прокуроры молдавской столицы. Они установили, что в аэропорту Кишинева действует преступная схема, которая заключается в содействии незаконному ввозу или вывозу различных товаров из страны.

По данным следствия, сотрудников таможни подозревают в том, что они взимали с пассажиров от 50 до 1000 долларов, чтобы позволить им ввезти товары в Молдавию или вывезти их из страны, минуя процедуры уплаты налогов.

Расследование уголовного дела продолжается под руководством кишиневских прокуроров. Таможенная служба выразила готовность к сотрудничеству.

таможня