В метро Ташкента сломался старый подвижной состав

«1 апреля в 11:48 произошел кратковременный перерыв в подаче воздуха в компрессоре подвижного состава № 21, который эксплуатируется на линиях метрополитена почти 38 лет. Согласно инструкции для безопасности пассажиров и беспрепятственного движения поездов машинист высадил пассажиров на станции “Чиланзар”, после чего подвижной состав отправился на прицепе на полосу досмотра», — сообщила пресс-служба метро Ташкента.