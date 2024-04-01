В метро Ташкента сломался старый подвижной состав

Ташкентский метрополитен прокомментировал распространившуюся в социальных сетях информацию о поломке поезда на станции метро «Чиланзар».
«1 апреля в 11:48 произошел кратковременный перерыв в подаче воздуха в компрессоре подвижного состава № 21, который эксплуатируется на линиях метрополитена почти 38 лет. Согласно инструкции для безопасности пассажиров и беспрепятственного движения поездов машинист высадил пассажиров на станции “Чиланзар”, после чего подвижной состав отправился на прицепе на полосу досмотра», — сообщила пресс-служба метро Ташкента.
Сейчас поезда курсируют по маршруту согласно установленному графику.
Напомним, что Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов обновил 112 вагонов метрополитена в последние годы.