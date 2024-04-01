Reuters узнал о предупреждении Ирана перед атакой на «Крокус»

В начале января в городе Керман на юге Ирана произошли взрывы, погибли около ста человек. Теракт стал самым большим по числу жертв за время существования исламской республики (с 1979 года). В том же месяце власти Ирана объявили о поимке 35 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, и аресте командира базирующегося в Афганистане подразделения «Исламского государства» «ИГИЛ-Хорасан». ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт.