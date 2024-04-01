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Полицейские назвали причину взрыва в кафе в Воронеже

Мужчина забросил в помещение неизвестный предмет.

Полицейские раскрыли подробности взрыва в кафе «Чайхана Восточный» в Воронеже на улице Ленина. Записи с камер видеонаблюдения показали, что ночью к заведению подошел мужчина, разбил стекло входной двери и бросил внутрь помещения неизвестный предмет, после чего произошел хлопок. Утром в 7:45 пришедший на работу сотрудник кафе сообщил о произошедшем в городской отдел полиции № 6. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД в понедельник, 1 апреля.

Как сообщало РИА «Воронеж», в результате взрыва никто не пострадал. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Территорию кафе огородили.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и всех обстоятельств произошедшего, — указали в ГУ МВД.

Telegram-канал Mash выдвинул версию, что причиной произошедшего стал конфликт между местными предпринимателями, владельцу заведения могли отомстить конкуренты.

После взрыва кафе достаточно серьезно разрушено. Сейчас идет уборка пострадавшего помещения.