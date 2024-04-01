Экстренные службы прокомментировали обвал грунта на ул. Бехтерева в Уфе

В Управлении гражданской защиты Уфы и МЧС Башкирии прокомментировали обвал грунта на ул. Бехтерева в Уфе.
Напомним, жильцы расположенного рядом 12-этажного дома сообщили, что услышали грохот от обрушения ночью. Рядом находится еще несколько домов высотой до 35 этажей.
«На данном участке установлено ограждение, таблички с информацией о том, что вход запрещен. Площадка также обтянута сигнальными лентами. На данной территории несет дежурство старший диспетчер Управления гражданской защиты по Кировскому району. На 15.00 запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение о дальнейших действиях», — сообщил UFA.AIF.RU начальник УГЗ Уфы по Кировскому району Ильнур Якупов.
«Произошло сползание грунта в овраг, — прокомментировали в МЧС региона. — Информация доведена до администрации Кировского района г. Уфы. Запланировано выездное совещание, по окончании которого будет принято решение о принятии дальнейших мер. В зоне осыпания находятся гаражи, собственники устанавливаются. Ситуация находится на контроле».