Экстренные службы прокомментировали обвал грунта на ул. Бехтерева в Уфе

«На данном участке установлено ограждение, таблички с информацией о том, что вход запрещен. Площадка также обтянута сигнальными лентами. На данной территории несет дежурство старший диспетчер Управления гражданской защиты по Кировскому району. На 15.00 запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение о дальнейших действиях», — сообщил UFA.AIF.RU начальник УГЗ Уфы по Кировскому району Ильнур Якупов.