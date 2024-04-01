Мошенничество на взятках: Бывший архитектор Сочи отправился по этапу

Центральный районный суд Сочи рассмотрел уголовные дела и вынес приговор бывшему главному архитектору курорта Сергею Добромыслову и его знакомому Алексу Ломакину.
Следствие установило, что в 2020 году к Ломакину обратился гендиректор строительной компании с просьбой о помощи. Он хотел, чтобы тот поспособствовал в согласовании проекта комплекса апартаментов в Адлере. Загвоздка была в том, что стройку предполагалось вести на землях лесного фонда.
Алекс Ломакин сказал, что директор городского департамента архитектуры Сочи Сергей Добромыслов сможет оформить все необходимые документы, за взятку в размере 75 миллионов рублей. Застройщик согласился на такой вариант и передал через Ломакина часть суммы — 3,7 миллионов рублей. Однако после этого бизнесмен одумался, решил отказаться от коррупционной схемы и обратился в полицию.
В апреле 2021 года во время передачи оставшихся 20 миллионов рублей всех участников преступной схемы задержали правоохранители.
«Также Ломакин обвинялся в том, что под предлогом содействия в покупке квартир от застройщика и в оформлении земельных участков получил от граждан 20 миллионов рублей, однако свои обещания не выполнил», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Фигуранты дела обвинялись во взяточничестве и посредничестве при передаче взятки. Однако суд выяснил, что Добромыслов и Ломакин не могли сдержать обещание, данное застройщику. Все дело в том, что у чиновника не было соответствующих полномочий. В итоге действия архитектора и его знакомого переквалифицировали в мошенничество.
В итоге Алекса Ломакина признан виновным в совершении восьми эпизодов преступления по статье «Мошенничество». Сергея Добромыслова также осудили по данной статье.
Так, Ломакину назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Добромыслову — шесть лет, а также на три года его лишили права занимать должности с функцией представителя власти и организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.