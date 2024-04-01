Мошенничество на взятках: Бывший архитектор Сочи отправился по этапу

Фигуранты дела обвинялись во взяточничестве и посредничестве при передаче взятки. Однако суд выяснил, что Добромыслов и Ломакин не могли сдержать обещание, данное застройщику. Все дело в том, что у чиновника не было соответствующих полномочий. В итоге действия архитектора и его знакомого переквалифицировали в мошенничество.