Названа причина смерти девушки, скончавшейся после приема у стоматолога в Новосибирске

Названа точная причина смерти девушки, скончавшейся после приема у стоматолога в Новосибирске. История произошла в декабре 2023 года. У 27-летней Алины Зубаревой около недели болел зуб. Девушка больше не могла терпеть и записалась на прием к стоматологу. Зуб удалили, но Алина, вернувшись домой, почувствовала себя хуже.
— Она плевалась кровью, не могла говорить. Это все происходило на глазах у ее детей. Я увела ее в комнату и вызвала скорую помощь. Алина потеряла сознание, а к приезду врачей вообще перестала на все реагировать, — рассказывала КП-Новосибирск Лидия, мама Алины.
Алина впала в кому, у нее начали отказывать органы. Девушка умерла, не приходя в сознание. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». И вот спустя 3 месяца маме Алины назвали точную причину, что случилось с ее дочерью.
— Меня вызвала к себе следователь, дала ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы. Там было написано много диагнозов, и я запомнила только, что у дочки был анафилактический шок и подтвердился сепсис. Когда я это прочитала, была очень удивлена, — призналась КП-Новосибирск мама Алины.
По словам Лидии, сейчас следователи будут повторно проверять стоматологию.
— Я так поняла, что они никакие карты из стоматологии не запрашивали. Действия больницы, куда привезли Алину, тоже были расписаны в документах в мельчайших подробностях. Обвинение пока никому не предъявили. Мне сказали, что расследование может занять 2 года, но я буду ждать. Хочу, чтобы виновные в смерти моей дочери были наказаны, — говорит Лидия.
У Алины осталось двое детей: старшей девочке 8 лет, а младшему сыну 5 лет.
— Я оформила над внуками временную опеку, в июне буду оформлять ее на постоянной основе. На похоронах детей не было. Мальчик пока не понимает, что произошло. Спрашивает только у меня, скучаю ли я по маме. Девочка молчит. Думаю, нужно будет поработать с психологом, — добавляет мама Алины.