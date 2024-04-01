Названа причина смерти девушки, скончавшейся после приема у стоматолога в Новосибирске

— Я так поняла, что они никакие карты из стоматологии не запрашивали. Действия больницы, куда привезли Алину, тоже были расписаны в документах в мельчайших подробностях. Обвинение пока никому не предъявили. Мне сказали, что расследование может занять 2 года, но я буду ждать. Хочу, чтобы виновные в смерти моей дочери были наказаны, — говорит Лидия.